أطفال غزة.. يتبولون لا إراديًا ويصرخون ليلًا ويسألون عن الكفن!

وطن – يتحمل أطفال غزة تكلفة مروعة جراء الحرب المستمرة على القطاع، حيث تتراكم الصدمات النفسية عليهم وتؤدي إلى أعراض جسدية ونفسية مؤلمة.

وفقًا لرئيس قسم الصحة النفسية بمجمع ناصر، يعاني العديد من الأطفال من اضطرابات مثل التبول اللاإرادي، فقدان الشعر، والصداع المزمن.

وتفاقمت حالات كثيرة إلى اضطراب ما بعد الصدمة، حيث يعاني الأطفال من انهيارات عصبية وخوف دائم. النازحون يؤكدون أن أطفالهم يعيشون في رعب مستمر، مما يؤثر على حياتهم اليومية.

اليونيسف أشارت إلى أن أطفال غزة هم الأكثر تضررًا من الحرب، ويحتاجون إلى دعم نفسي وتعليمي عاجل، مع العلم أن العديد منهم فقدوا عامًا دراسيًا كاملًا، وبعضهم يحتاج إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي اللازم.