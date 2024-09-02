إيران تنشر النتائج النهائية للتحقيق في حادث الطائرة.. هل قتل الرئيس؟

وطن – في ظل الترقب العالمي للرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية، أعلنت طهران نتائج التحقيق في حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.

لجنة التحقيق التي أشرفت عليها الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أكدت أن الحادثة التي وقعت في 19 مايو 2024 كانت بسبب ظروف الطقس المعقدة، التي تسببت في ضباب كثيف أدى إلى اصطدام المروحية بالجبل.

التقرير النهائي يستبعد أي احتمالات لاستهداف المروحية بنظم هجوم جوي أو حرب إلكترونية، مؤكدة أن حادث مقتل إبراهيم رئيسي كان نتيجة سوء الأحوال الجوية.