“مين يجرا يقول”.. هل قتل آل سعود ذكرى محمد؟

وطن – تعد الفنانة التونسية ذكرى محمد من أبرز الأصوات التي هزت العالم العربي، خاصة بعد أدائها لأغنية “مين يجرا يقول” التي وُجهت بجرأة نادرة ضد الملك السعودي فهد.

في 28 نوفمبر 2003، استيقظ العالم على خبر مقتلها المأساوي في القاهرة. تم تصفيتها بوحشية باستخدام سلاح ناري، وتضاربت الأقاويل حول دوافع الجريمة.

في ظل تزايد الشكوك، يتساءل الكثيرون: هل كانت أغنيتها الجريئة السبب وراء إنهاء حياتها بهذه الطريقة المفجعة؟ أم أن هناك أسراراً أخرى وراء الكواليس؟ يظل هذا اللغز محيراً، ويتردد صداه حتى اليوم في كل زاوية من العالم العربي.