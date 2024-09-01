كيف يمكن لهاتف iPhone 16 Pro من Apple أن يُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية

وطن – في حدث “Glowtime” الذي تنظمه شركة “Apple” يوم الإثنين 9 سبتمبر، سيقوم تيم كوك وفريقه بإطلاق سلسلة هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro الجديدة. خلال هذا الحدث، سيعرضون أيضًا رؤيتهم المستقبلية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

لكن ،ماذا لوقررت Apple أن تتجاوز الاتجاه السائد وتبتعد عن الذكاء الاصطناعي الذي يهيمن على السوق؟

يقول إيوان سبنس محرر التكنلوجيا في مقال له نشر في ”فوربيس“ وترجمته ”وطن“ مع إطلاق هواتف Pixel وPixel 8 Pro في أكتوبر 2023، قدمت Google هاتفها كأول هاتف ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تزايد استخدام هذه التقنية في الهواتف الذكية الأخرى. ويتميز هذا الاتجاه بإمكانية الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء محتوى جديد، مثل تلخيص المقالات وتكوين الصور والمزيد.

ومع ذلك، قامت Apple دائمًا بإعادة تعريف الاتجاهات التكنولوجية بطريقة مميزة، مما يضيف لها طابعًا خاصًا. بينما تسير الشركة على خطى المنافسين في بعض الأحيان، فإنها غالبًا ما تقدم الابتكارات بلمسة فريدة.

وقد تكون إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى قائمة إنجازات Apple بمثابة تحول كبير، ولكن لا يزال هناك مجال للابتكار بطريقة مختلفة.

الأبحاث حول الذكاء الاصطناعي التوليدي تكشف عن مخاطر جديدة، حيث يصبح من الواضح أن هذه التقنية قد تؤدي إلى استخدامات خبيثة. فقد كشف تقرير حديث عن كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة، مما يبرز التحديات التي تواجهها هذه التقنية.

على الرغم من ذلك، تظل Apple ملتزمة بتقديم تقنيات تدعم المستهلكين بطرق مفيدة وآمنة، مع التركيز على الحفاظ على حدود واضحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

قدتختار Apple عدم الانغماس الكامل في الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستخدام التقنيات المتقدمة مثل التعلم الآلي والرسوم البيانية المعرفية بدلاً من ذلك.

إذا اختارت Apple أن تبتعد عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Pro، فقد تكون هذه خطوة مدروسة لإعطاء الصناعة الوقت لتقييم تأثير هذه التقنية قبل التوسع فيها بشكل أكبر.

قد تكون هذه الخطوة أيضًا بمثابة رسالة إلى السوق حول أهمية التوازن بين الابتكار والأمان.