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اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف في فرنسا

“كبير ضباط الإشارة”.. ماذا بين روسيا ومؤسس تلغرام؟!

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – أحدثت واقعة اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام، بافل دوروف، في فرنسا صدمة دولية، خاصة مع الإفراج عنه بكفالة ومنعه من مغادرة البلاد.

روسيا، التي تعتبر التطبيق أداة حيوية في اتصالات جيشها، أعربت عن قلقها غير المسبوق إزاء هذه الحادثة.

في حين يتخوف الجيش الروسي من تأثيرات الاعتقال على سرية الاتصالات خلال الحرب في أوكرانيا، يرى مستشار البرلمان الروسي، أليكسي روجوزين، أن الأمر بمثابة اعتقال لأحد كبار ضباط الإشارة.

يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه اعتماد الجيوش الروسية والأوكرانية على المنصات الرقمية، مع تفضيل الروس لتلغرام نظرًا لعلاقاته القوية مع الإمارات ومقاومته المزعومة للاستخبارات الغربية.

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تعليقات

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