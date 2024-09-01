ترامب وإيمان خليف.. بطلة الجزائر تطل في أجواء الانتخابات الأمريكية

وطن – في تصريحات جديدة أثارت الجدل، انتقد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف خلال مؤتمر منظمة “أمهات من أجل الحرية”، مُعبرًا عن رفضه لمشاركة “العابرين جنسيًّا” في المنافسات الرياضية.

وأشار ترامب إلى خليف في حديثه عن الألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمته كان سيكون أفضل لو نازلت امرأة.

هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها ترامب انتقاداته لخليف، إذ سبق وانتقدها في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، مُتهمًا إياها بكونها “رجلًا”.

تأتي هذه الانتقادات في ظل جدل واسع حول مشاركة العابرين جنسيًّا في الرياضة العالمية، خاصة بعد استبعاد خليف والتايوانية يو-تينغ لين في بطولة العالم 2023 بناءً على اختبارات جنس غير محددة.