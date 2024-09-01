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إسرائيل تتعامل مع جماعات إرهابية في جنوب شرقي إيران لزعزعة الأمن الداخلي

تحركات إسرائيلية في إيران.. ما علاقتها بالرد المرتقب؟

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل عقب اغتيال إسماعيل هنية، بدأت إسرائيل بتنفيذ تحركات أمنية داخل إيران، في محاولة للحد من رد فعل طهران المتوقع.

وفقًا لوكالة “فارس” الإيرانية، بدأت إسرائيل مجددًا بالتعامل مع جماعات إرهابية في جنوب شرقي إيران لزعزعة الأمن الداخلي، في محاولة لإحباط أي رد إيراني حاسم.

ورغم مرور فترة من الزمن دون رد مباشر، أكدت مصادر إيرانية أن الانتقام من إسرائيل بات قرارًا لا رجعة فيه، وأن التأخير يأتي كجزء من استراتيجية لزيادة الضغط النفسي على إسرائيل.

يأتي هذا في وقت مشابه لنهج حزب الله الذي انتظر عدة أسابيع للرد على اغتيال أحد قادته.

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