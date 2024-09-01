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تصاعد الأزمات والمواجهات المسلحة التي تشهدها القارة الأفريقية

إفريقيا.. القارة التي لا تهدأ حروب وتحالفات وصراعات

باسل سيد
باسل سيد

وطن – في ظل تصاعد الأزمات والمواجهات المسلحة، تشهد القارة الأفريقية مرحلة حرجة تُنذر بمزيد من التوترات. من صراعات داخلية في السودان وليبيا، إلى تحالفات إقليمية تستهدف السيطرة على مصادر الطاقة، تعيش القارة الأغنى بالثروات والحضارات على وقع مواجهات لا تعرف التهدئة.

في الصومال، تأتي التحركات العسكرية المصرية ردًا على اتفاقيات إثيوبية مشبوهة، بينما تتصاعد المواجهات في السودان بين البرهان وحميدتي، تاركة وراءها ملايين الضحايا.

أما في ليبيا، فالمشير خليفة حفتر يستعد للسيطرة على طرابلس بدعم من قوى إقليمية ودولية، في وقت يشهد فيه الجنوب الليبي زحفًا عسكريًا يقلق الجوار الجزائري والتونسي.

ومع اشتداد المواجهات في مالي بين الطوارق والجيش المالي المدعوم من قوات فاغنر، تستعد الجزائر للانتخابات الرئاسية في أجواء تتسم بالقلق والترقب.

فيما يُعيد بوتين تنظيم قواته في مواجهة تحديات جديدة في أوكرانيا، تستمر الأزمات في أفريقيا بلا هوادة، في مشهد يعكس واقعًا مظلمًا للقارة التي كانت يومًا تُلقب بـ”ماما أفريكا”.

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