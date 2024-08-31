مصر تستفز إثيوبيا.. طبول الحرب تقرع على أرض الصومال

وطن – في خطوة تعزز من نفوذها في القرن الإفريقي، أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، لتفعيل بروتوكول التعاون العسكري الذي وُقع مؤخرًا مع مقديشو.

جاءت هذه الخطوة بعد توقيع إقليم أرض الصومال الانفصالي مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، منحت أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية والاستحواذ على ميناء بربرة الاستراتيجي، وهو ما أثار استياء القاهرة ومقديشو اللتين رفضتا الاتفاقية بشدة.

تزامن هبوط طائرتين حربيتين مصريتين محملتين بمعدات عسكرية وجنود في مقديشو مع تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا، حيث عبرت الأخيرة عن استيائها من التحركات المصرية التي اعتبرتها تهديدًا لأمنها.

ومع استمرار القاهرة في تنفيذ البروتوكول العسكري مع الصومال، يلوح في الأفق احتمال اشتعال صراع جديد في المنطقة، قد تكون أرض الصومال مسرحًا له.