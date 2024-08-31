مدربة علاقات تقسم بأن هذه الأمور الثلاث تجعل الرجل مهووس بالمرأة

وطن – في عالم الحب والعلاقات، تسعى الكثير من النساء لإثبات أنفسهن وجذب انتباه الرجل الذي يحبونه. لكن ماذا لو كان السر في جذب الرجل يكمن في اتباع قواعد بسيطة تضمن إثارة اهتمامه بشكل دائم؟ هنا تأتي نصائح مدربة العلاقات روري راي، التي تقدم لنا ثلاث قواعد أساسية تجعل الرجل مهووسًا بك، بحيث لا يستطيع التوقف عن التفكير فيك.

1. لا تعطي أكثر مما تتلقين

القاعدة الأولى التي يجب أن تتبعيها هي التوازن في العلاقة. حينما تمنحين الرجل الكثير من الحب والاهتمام والهدايا، قد يشعر بالإرهاق أو بالضغط، وهذا ما قد يجعله يبتعد عنك أو يراك كصديقة أو حتى كأم أكثر من كونه شريك حياة. لذا، من الضروري أن تحافظي على توازن في العطاء والتلقي، فالعلاقة الصحية تقوم على المساواة والتوازن.

أيضًا، لا تدفعي ثمن المواعيد. فعندما تقومين بذلك، تتحولين تلقائيًا إلى دور “الصديقة” في ذهنه. الدراسات تشير إلى أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرجل يجب أن يدفع ثمن الموعد الأول، لذلك لا تشعري بالذنب حيال ذلك.

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طبعاً النصيحة الأخيرة لا تنطبق على المجتمع الشرقي لأن الرجل عادة هو الذي يدفع ثمن اي دعوة للعشاء او حتى القهوة.

2. لا تتنازلي عن الحصرية دون التزام

إذا لم يكن الرجل ملتزمًا بعلاقة جادة معك، فلا تمنحيه حصرية وقتك واهتمامك. العلاقة العاطفية بدون التزام رسمي قد تجعلك في موقف ضعيف، حيث تكونين متعلقة به تمامًا ويصبح هو محور حياتك. هذا الوضع يؤدي إلى عدم الراحة والتساؤل المستمر عن مستقبل العلاقة، مما يزيد من احتمالية ابتعاد الرجل.

بدلًا من ذلك، احتفظي بخياراتك مفتوحة وقومي بمواعدة أشخاص آخرين. هذه الخطوة تحافظ على قوتك وتجعلك أكثر جاذبية، وتجعل الرجل يشعر بالحاجة للعمل للحصول على اهتمامك.

3. دعيه يتولى التخطيط للمواعيد

ربما تشعرين برغبة في التخطيط للمواعيد لأنه قد لا يعرف ماذا يفعل، لكن السماح للرجل بتحمل مسؤولية التخطيط يعزز دوره في العلاقة. يجب أن تثقي في نفسك وفي حدودك، وتسمحي للرجل بأن يتصرف بطريقته الخاصة. عندها، ستكونين قادرة على تقييم مدى ملاءمته لك بناءً على أفعاله.

عندما تكونين مرتاحة مع نفسك ومع حدودك، سيتغير جو العلاقة بشكل كبير، وسيشعر الرجل برغبة قوية في الارتباط بك لأنه سيشعر بأنكِ امرأة تحترم دور الرجل ولا تحاول تعويضه أو السيطرة عليه.

خلاصة

هذه القواعد الثلاث تساعدك في بناء علاقة صحية ومستقرة تجذب الرجل إليك بشكل طبيعي. الأمر لا يتعلق بتقديم المزيد من العطاء أو التضحية من أجل كسب حب الرجل، بل بالعكس، يتعلق الأمر بالاعتدال والتوازن والتمسك بحدودك وقيمتك الشخصية. إذا تمكنت من تطبيق هذه القواعد، ستجدين أن الرجل سيصبح مهووسًا بك ولا يستطيع الاستغناء عنك.

روري راي هي مدربة علاقات مخضرمة ساعدت آلاف النساء في تحسين حياتهن العاطفية وبناء علاقات ناجحة ومستدامة.