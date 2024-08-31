“سنحقق أمنيته”.. خالد مشعل في مرمى تهديدات الاحتلال

وطن – في تصعيد جديد، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل بالتصفية، وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، حيث قال: “إسرائيل ستضمن تحقيق أمنية الموت لخالد مشعل ورفاقه في القيادة في أقرب وقت ممكن”.

جاء هذا التهديد بعد دعوة مشعل إلى استئناف الحراك الجامعي وتصعيد المقاومة مع اقتراب ذكرى طوفان الأقصى.

تفاعل الإسرائيليون بشكل كبير مع تهديدات يسرائيل كاتس على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس تصاعد التوترات بين الاحتلال وحماس.

مشعل دعا إلى انتفاضة جديدة تستعيد الروح للمقاومة الفلسطينية وتعتمد العمليات الفدائية كوسيلة للرد على الاحتلال.

في المقابل، يرى مراقبون أن دعوات كاتس لاغتيال مشعل وقادة حماس تعكس إفلاس السياسة الإسرائيلية ويأسها في مواجهة الصمود الفلسطيني.