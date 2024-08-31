دبي.. أكبر بيت دعارة في العالم والوجهة المفضلة للإسرائيليين

وطن – تحت الستار البراق للملصقات السياحية التي تروج لدبي كوجهة سياحية مثيرة، تكمن حقيقة مظلمة تتمثل في ازدهار السياحة الجنسية التي تجذب الرجال الإسرائيليين.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، يتوافد العديد من الإسرائيليين إلى الإمارات ليس فقط للاستمتاع بالمعالم السياحية، بل بحثًا عن الدعارة التي أصبحت توفرها الدولة بشكل واسع بعد اتفاقيات التطبيع.

دبي التي كانت تمنع الدعارة في السابق، تحولت اليوم إلى واحدة من أكبر مراكز السياحة الجنسية في العالم، مستفيدة من تخفيف القيود الإسلامية والسماح بأنشطة كانت تعد محظورة.

الإسرائيليون الذين يسافرون إلى دبي يتمتعون بامتيازات كبيرة، حيث يمكنهم الاختيار من بين فتيات الجنس بناءً على تفضيلاتهم الشخصية، بتكلفة أقل بكثير مما يدفعونه في أوروبا.

التقرير يشير إلى أن دبي تنافس تل أبيب، التي كانت تاريخيًا أحد أشهر مراكز الدعارة، في توفير كل أشكال الفساد والانحلال الأخلاقي، وكل ذلك يتم بدعم من الدولة التي تشرع وتبيح هذه الأنشطة لكسب رضا حلفائها الصهاينة وتحقيق أرباح طائلة.