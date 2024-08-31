برج الأبراج الذي لن يوقفه شيء على الرغم من الصعوبات السابقة من الآن وحتى 19 نوفمبر

وطن – خلال الأشهر الماضية، واجه مواليد برج الجدي تحديات كبيرة نتيجة للتأثيرات الفلكية الصعبة التي أثرت عليهم بشكل مباشر. ومع ذلك، هناك تحول قادم سيجعل الجدي يتجاوز هذه العقبات بقوة لا تُقهر، وفقًا لعالم الفلك إيفان ناثانيال جريم.

في مقطع فيديو نُشر على “تيك توك“، أوضح جريم أن برج الجدي يستعد لفترة من القوة والاستقرار بدءًا من الآن وحتى منتصف نوفمبر 2024. ويرجع ذلك إلى عودة كوكب بلوتو إلى برج الجدي للمرة الأخيرة، مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة على مستوى المؤسسات والنظام العالمي.

تأثيرات بلوتو على برج الجدي

منذ عام 2008، شهد مواليد برج الجدي تأثيرات عميقة نتيجة لاقتران كوكب بلوتو بشمسهم. هذا الاقتران جلب معه تغييرات جذرية في حياتهم، شملت تحولات مهنية، وصراعات قوة، وتغييرات في العلاقات، وحتى إعادة بناء الشخصية على مستويات مختلفة. وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات كانت صعبة، إلا أن الجدي أظهر قدرة فائقة على التحمل والنمو من خلال هذه التجارب.

يقول جريم: “لقد مررت بالعديد من الليالي المظلمة للروح، وفي كل مرة كنت تعتقد أن حياتك تنهار، كنت تعود أقوى من قبل.” هذا التحمل والقدرة على النهوض بعد كل تجربة صعبة يجعل الجدي مستعدًا لمواجهة ما تبقى من هذه الفترة الانتقالية بنجاح.

تأثيرات فلكية إضافية لصالح الجدي

في سبتمبر، يدخل كوكب الزهرة إلى المنزل العاشر للجدي، مما يفتح الأبواب لفرص مهنية جديدة ومهمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجلب الكسوف القادم في أكتوبر فرصًا لإعادة توجيه مسار الحياة المهنية بشكل كامل.

اقرأ أيضاً:

من الجدير بالذكر أن بلوتو سيعود إلى برج الجدي من 1 سبتمبر وحتى 19 نوفمبر عند درجة 29، وهي درجة ذات أهمية كبيرة في علم التنجيم. هذا الانتقال يمثل نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة، مما يعني أن الجدي على وشك الدخول في فترة من الاستقرار والازدهار.

التحضير لبداية جديدة

مع اقتراب نهاية هذه الفترة الصعبة، يستعد مواليد برج الجدي لدخول عصر جديد مليء بالفرص والتحولات الإيجابية. عندما يعود بلوتو إلى برج الدلو في 19 نوفمبر، سيكون الجدي قد اجتاز أصعب المراحل وأصبح جاهزًا لمواجهة المستقبل بثقة وقوة.

لذلك، إذا كنت من مواليد برج الجدي، استعد لاستقبال هذه الفترة بقوة وثبات، لأن النجوم تشير إلى أنك ستكون في موقع يمكن من خلاله تقديم الدعم للآخرين، وفي نفس الوقت تحقيق النجاح والاستقرار الذي طالما سعيت إليه.