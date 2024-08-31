السعودية تبيع دماء غزة وتشتري غاز إسرائيل

وطن – رغم الوحشية المستمرة للحرب الإسرائيلية على غزة منذ نحو 11 شهرًا، تتسارع السعودية نحو تعزيز علاقاتها مع إسرائيل، في خطوة تثير جدلاً واسعًا. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مناقشات جارية حول إمكانية بيع الغاز الإسرائيلي للسعودية، كجزء من اتفاق تطبيع علني محتمل بين البلدين.

وفقًا لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قدمت شركة نيو مد إنرجي اقتراحًا لرجل الأعمال إسحاق تشوفا بشأن بيع الغاز للسعودية. وأكد مدير الشركة وجود اتصالات مباشرة مع المسؤولين السعوديين الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بإتمام الصفقة.

عملية نقل الغاز ستعتمد على البنية التحتية القائمة التي تنقل الغاز من حقل لفياثان إلى مصر والأردن، مع إضافة خط أنابيب جديد بطول 30 إلى 40 كيلومترًا.

في الوقت الذي تتجه فيه السعودية نحو استيراد الغاز من إسرائيل، تتزايد المخاوف بشأن ردود الفعل الشعبية، حيث يعبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مخاوفه من التعرض لمحاولة اغتيال مشابهة لتلك التي تعرض لها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في حال إقدامه على إعلان التطبيع العلني مع إسرائيل.