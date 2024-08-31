إلى كل من يعاني من قلة النوم: كيف تتخلص من الأرق بطرق بسيطة وفعّالة

وطن – إذا كنت تعاني من الأرق وعدم القدرة على النوم بسبب الضغوط والصراعات اليومية، فأنت لست وحدك. السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هو أن جسمك مملوء بالكهرباء. نحن نتعرض للكهرباء بشكل مستمر من خلال استخدام الهواتف المحمولة طوال اليوم، وكذلك من خلال الجلوس أمام الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية كما أفادت بذلك الخبيرة المصرية حنان زينال

هذه الكهرباء تؤدي إلى ضغط كهربائي شديد، مما يؤثر على قدرتك على النوم. للتغلب على هذه المشكلة، تحتاج إلى تقليل هذه الكهرباء الزائدة من خلال ما يُعرف بـ “الأرضية“. هذا يعني أنه يجب أن تكون على اتصال مباشر بالأرض، مثل المشي حافياً على الأرض أو الرمال أو العشب. يفضل تجنب السير على الأسطح المصنوعة من الرخام أو السيراميك.

من النصائح الأخرى، ارتداء ملابس قطنية، خاصة في الصيف، حيث يساعد القطن على امتصاص الكهرباء الزائدة. أيضاً، يمكن وضع قطع من النحاس بجانبك أو بجانب السرير، لأن النحاس يساعد في تفريغ الشحنات الكهربائية. كما يمكن استخدام أحجار مثل الأميثيست (الجمشت) الذي يتوفر في كل مكان بأسعار معقولة، ووضعه بجانب السرير أو تحت السرير. هناك أيضاً حجر اللافا الأسود، الذي يمتص الذبذبات الكهربائية.

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يمكنك أيضاً استخدام ملابس أو أدوات خاصة مصممة لامتصاص الطاقات الكهربائية الزائدة. حتى وإن كانت دماغك ما زالت نشطة، فإن الاسترخاء والتخفيف من الشحنات الكهربائية يساعدان على تحسين جودة نومك.