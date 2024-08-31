أمن الفلسطينية الفلسطينية.. تخاذل وخيانة في ظل عدوان إسرائيلي واسع على الضفة الغربية

وطن – مع بدء العدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من الضفة الغربية، قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قطع زيارته للمملكة العربية السعودية، في خطوة تبدو وكأنها تعبير عن حرصه على التعامل مع المشهد الدامي في بلاده.

لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت عن استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال، حيث نقلت عن مصادر مطلعة أن هذا التنسيق لم يتأثر بالعملية العسكرية الجارية.

في الوقت نفسه، لم تدفع هذه الأحداث السلطة للتوقف عن ملاحقة المقاومين، وهو ما أثار انتقادات حادة من حركة حماس.

أصدرت الحركة بيانًا ناريًّا استنكرت فيه الاعتقالات وحملات التشويه التي يتعرض لها المقاومون على يد أجهزة أمن السلطة، داعية إلى الالتحام في ميدان المواجهة والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس بوقف هذه الممارسات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني المستمر مع الاحتلال.