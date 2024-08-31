أحمد مكي يتخلى عن “الكبير أوي” ويطلق الكوميديا

وطن – مع اقتراب التحضيرات لماراثون رمضان 2025، بدأت القنوات في الإعلان عن الأعمال الدرامية التي ستتنافس في الشهر الكريم. وكان من أبرز المفاجآت إعلان مشاركة الفنان المصري أحمد مكي في مسلسل شعبي اجتماعي، حيث يتخلى عن شخصيته الشهيرة «الكبير» ليبتعد عن الكوميديا ويخوض تجربة درامية جديدة.

بعد أن قدم مكي ثمانية مواسم من مسلسله الكوميدي الناجح «الكبير أوي»، والذي عرض آخر أجزاءه في رمضان 2024، قرر الفنان الشاب إعادة تقديم نفسه بعمل درامي مختلف. في المسلسل الجديد، يجسد مكي دور شاب بسيط وشهم يعيش في حارة شعبية ويواجه تحديات ومشكلات عدة.

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المسلسل، الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج شركة «سينرجي». حاليًا، يجري العمل على تحديد خطوطه الرئيسية وترشيح الممثلين استعدادًا لبدء التصوير.

رغم أن مكي اشتهر بالكوميديا في معظم أعماله، إلا أن له تجارب سابقة في تقديم الجانب الشعبي الاجتماعي. فقد سبق له تقديم أغنيتي راب بعنوان «منطقتي» و«وقفة ناصية زمان»، بالإضافة إلى فيلم «H دبور» (2008) الذي كتبه أحمد فهمي ومحمد المعتصم وأخرجه أحمد الجندي، والذي أظهر فيه الجانب الإيجابي للحارة الشعبية من خلال أغنية «جدعان طيبين».

من أبرز المرات التي خاض فيها مكي تجربة درامية غير كوميدية، مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» (2021)، حيث قام بتجسيد شخصية ضابط الشرطة «يوسف رفاعي» تحت إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان، الذي كتب العمل الجديد.

لم يُعلن بعد ما إذا كان مسلسل «الكبير أوي» قد انتهى أم أن مستقبل السلسلة مرتبط بنجاح تجربة أحمد مكي الجديدة.