هذه الطالبة قتلت بعد مواعدتها لرجل أكبر منها سنا في تكساس.. تعرف على قصتها

وطن – قالت السلطات إن الرجل المتهم بقتل طالبة جامعية في تكساس “بأسلوب الإعدام” في شقتها لديه تاريخ في التجسس على مواقع مواعدة الشباب.

وأفادت امرأة للشرطة أنها التقت بوبي سينغ شاه، البالغ من العمر 51 عامًا، والذي تم توجيه تهم القتل العمد إليه يوم الخميس في وفاة منى باندي، البالغة من العمر 21 عامًا، على موقع مواعدة يربط الرجال الأثرياء الأكبر سنًا بالنساء الأصغر سنًا، وفقًا لوثائق المحكمة التي نقلتها ABC 13.

تم العثور على باندي، وهي طالبة جامعية من نيبال، مصابة بطلق ناري في مؤخرة رأسها داخل شقتها في جنوب غرب هيوستن يوم الاثنين.

ذكرت الشرطة أن باندي، التي كانت تعيش بمفردها، قامت بتركيب كاميرا مراقبة خارج باب منزلها الأمامي بعد تعرضها للتحرش من قبل متسلل، وفقًا لأصدقائها.

وأفادت الشرطة التي ألقت القبض على شاه يوم الأربعاء أن لقطات من الكاميرا أظهرت دخول شاه وخروجه من شقة باندي يوم الأحد.

وفي اللقطات، يمكن سماع باندي وهي تسأل الرجل المسلح: “ماذا ستفعل؟“

ثم أخرج المشتبه به مسدسه ودفعها إلى داخل الشقة في الساعة 8:41 مساءً، قبل أن يغادر بعد حوالي ساعة وهو يحمل محفظتها السوداء، وفقًا للتقرير.

اتصلت امرأة بشرطة هيوستن في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أصدرت الإدارة لقطات للمهاجم وهو يغادر منزل باندي في محاولة لتحديد هويته.

وقالت المتصلة لرجال الشرطة إنها تعرفت على شاه على الفور، حيث التقت به على موقع “sugar daddy” قبل 12 عامًا، وفقًا لوثائق الاتهام التي قدمتها الشرطة.

وتعتقد الشرطة أن باندي، التي عُثر عليها مصابة بعدة طلقات نارية، كانت تعرف مهاجمها، وأن الأخير سرق هاتفها المحمول بعد قتلها.

كانت باندي طالبة في كلية التمريض في هيوستن المجتمعية وعملت في متجر هواتف محلي.

وكتبت زميلتها السابقة في السكن، أوروشا نيراولا، في منشور على فيسبوك: “نطالب بالعدالة لمونا باندي، صديقتي العزيزة وزميلتي السابقة في السكن، التي انتُزعت منا بشكل مأساوي. كانت دائمًا مليئة بالحياة واللطف والفرح“.