هذا ما قالته نيكي بيلا بعد اعتقال زوجها بتهمة العنف الأسري

وطن – طالبت نيكي بيلا بالخصوصية بعد إلقاء القبض على زوجها، أرتيم تشيجفينتسيف، بتهمة العنف الأسري صباح يوم الخميس.

وقالت ممثلة نجمة WWE السابقة، البالغة من العمر 40 عامًا، لصحيفة The Post يوم الجمعة: “هذه مسألة خاصة، وتطلب نيكي الخصوصية لها ولعائلتها في هذا الوقت“.

كما زعم مصدر للصحيفة أن محترف برنامج “الرقص مع النجوم“، البالغ من العمر 42 عامًا، قد اتصل برقم 911 بعد الحادث المزعوم، ثم اتصل مجددًا بعد دقائق ليطلب من خدمات الطوارئ عدم القدوم.

على الرغم من أن بيلا، المعروفة أيضًا باسم نيكي جارسيا، لم تتحدث علنًا عن الحادث الذي وقع في منزل الزوجين في وادي نابا، إلا أنها كانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد فقط، حيث نشرت قصصًا على إنستغرام في موعدها عن العناية بالوجه.

تزوجت جارسيا وتشيجفينتسيف، اللذان لديهما ابن يدعى ماتيو ويبلغ من العمر 4 سنوات، في أغسطس 2022 واحتفلا بالذكرى الثانية لزواجهما يوم الاثنين.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع كلمات أغنية “Can’t Help Falling in Love” لإلفيس بريسلي، واستغرقت بعض الوقت لشرح المعنى وراء اللحن.

“هذه الأغنية هي قصة حبنا“، هكذا علقت جارسيا على مقطع الفيديو الذي نشرته على إنستغرام. “لن أنسى أبدًا أين كنت عندما سألت يسوع عن أرتيم. كنت أجري محادثة مع الله، وكيف شعرت بمشاعري تتسارع بسرعة كبيرة. كل شيء بدا سريعًا جدًا. ثم جاءت هذه الأغنية“.

وأضافت: “في تلك اللحظة أدركت أنني أقع في حبه وأن كل هذا كان مقدرًا له أن يكون“.

من جانبه، أشاد تشيجفينتسيف أيضًا بزوجته، واصفًا إياها بأنها “كل شيء” بالنسبة له. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “ذكرى سعيدة لكِ يا حبي، لا أستطيع أن أرى حياتي بدونك“.

تم القبض على تشيجفينتسيف من قبل إدارة شرطة مقاطعة نابا قبل الساعة العاشرة صباحًا بتهمة ارتكاب جريمة عنف منزلي. وتم تحديد الكفالة بمبلغ 25,000 دولار، وتم إطلاق سراحه بعد ظهر ذلك اليوم، مع تداول صورته على الإنترنت بعد ساعات. ذكر تقرير الحجز أن تشيجفينتسيف يزن 175 رطلاً وطوله 5 أقدام و9 بوصات.

وصرح ممثل لمكتب عمدة مقاطعة نابا لموقع TMZ أن النواب استجابوا لبلاغ عن عنف منزلي في بلدة يونتفيل وقاموا باعتقال شخص في موقع الحادث. ووردت أنباء عن وقوع إصابات.

ومع ذلك، في هذا الوقت، طلبت الضحية الحفاظ على سرية تامة، وفقًا لممثل الشرطة، حيث لا يزال التحقيق مستمرًا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جارسيا نفسها متورطة في المشاجرة المزعومة.

وفي أعقاب اعتقال تشيجفينتسيف، أخبر مصدر موقع Page Six عن مستقبل بطل Mirrorball في قاعة الرقص: “لم تكن هناك خطط لأن يكون أرتيم تشيجفينتسيف جزءًا من الموسم الثالث والثلاثين من برنامج “الرقص مع النجوم“، والذي يبدأ عرضه في 17 سبتمبر على قناة ABC.

وذكرت التقارير أن المسعفين ورجال الإطفاء كانوا في طريقهم إلى منزل تشيجفينتسيف قبل إلقاء القبض على الراقص.

وكشف مطلعون لموقع TMZ أن مكالمة هاتفية وردت حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الخميس، من شخص مجهول ذكر أن هناك “حالة طبية طارئة” في المنزل.