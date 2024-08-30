صدمة سعودية إماراتية مزدوجة للسيسي.. ما القصة؟!

وطن – أثار انسحاب تحالف خليجي، يضم مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير، من مشروع إعادة تطوير مقر الحزب الوطني المنحل في القاهرة، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية.

ورغم كثرة الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، والتي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، فضل التحالف الانسحاب من المشروع الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار.

قرار الانسحاب جاء نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الخامات والطاقة، ما دفع الشركات إلى إعادة تقييم جدوى الاستثمار في المشروع.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية وتقلبات في السوق، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في البلاد.