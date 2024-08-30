“حياة الماعز” النسخة المصرية المسكوت عنها..

وطن – بينما تهرب آلاف الأسر السودانية من لهيب الحرب والفوضى في بلادهم بحثًا عن الأمان في مصر، يجدون أنفسهم في مواجهة واقع مرير من الاستغلال والتمييز.

تعرض اللاجئون السودانيون في مصر لسوء المعاملة، بدءًا من الترحيل القسري بالمخالفة للقوانين الدولية، وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية والانتهاكات اليومية.

يشتكي اللاجئون من إجراءات تسجيل معقدة ومكلفة، حيث يضطر البعض لدفع مبالغ طائلة للحصول على تأشيرات دخول أو للحفاظ على وضعهم القانوني.

في الوقت الذي تغض فيه مفوضية اللاجئين الطرف عن هذه الانتهاكات، يجد الإعلام المصري نفسه مشغولًا بتشويه صورة اللاجئين لتبرير فشل النظام الداخلي تحت ذريعة “ضغط اللاجئين على موارد الدولة”.