جراح يستخرج مفاتيح وقواطع أظافر وسكين من معدة رجل.. إليكم السبب الذي يجعل الأطباء يعتقدون أنه ابتلعها

وطن – أصيب الأطباء في الهند بالذهول بعد استخراج مفاتيح ومقص أظافر وحتى سكين من معدة شاب يُقال إنه في أوائل العشرينيات من عمره.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر الفريق الطبي وهم يستخرجون أدوات تعادل محتويات صندوق أدوات.

وكشفت القضية بعد أن لاحظت والدة المريض، التي لم يتم الكشف عن اسمها، فقدان مفاتيح خزانة الملابس الخاصة بها، حسبما ذكرت صحيفة “فيرال برس“.

ووفقًا للتقارير، عندما سألت والدتها عن مكان المفاتيح، قال ابنها إنه ابتلعها – وهو ما اعتبرته في البداية مزحة.

ومع ذلك، كان الشاب قد ابتلع بالفعل مفتاح الباب، ولم تدرك والدته ذلك إلا بعد نقله إلى المستشفى في موتيهاري، بيهار، حيث كشفت الأشعة فوق الصوتية عن وجود المفاتيح وغيرها من الأشياء غير القابلة للهضم.

خلال العملية الجراحية التي تلت ذلك، قام الجراح الرئيسي الدكتور كومار وفريقه باستخراج قواطع أظافر وسكين قابل للطي بالإضافة إلى المفاتيح.

كما تم الإبلاغ عن حالة مشابهة في نيودلهي حيث أزال الأطباء 39 عملة معدنية و37 مغناطيسًا من أمعاء رجل كان يعتقد أن “الزنك يساعد في كمال الأجسام“.

ورغم تعقيد العملية الجراحية، فإن المريض يتعافى بشكل جيد حسب التقارير.

وألقت والدته باللوم في هذه الحيلة الغريبة على إدمان ابنها لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، مدعية أن صحته العقلية تأثرت بالوقت الكبير الذي قضاه أمام الشاشة.

ووافق الدكتور كومار على هذه النظرية، مدعيًا أن تصرفات الشاب تأثرت بإفراطه في استخدام الهاتف الذكي.

ويظل التشخيص الرسمي لحالة الرجل غير مؤكد، لكن أفعاله قد تكون مؤشراً على إصابته بمرض “بيكا“، وهي حالة صحية عقلية حيث يبتلع المصاب بشكل قهري أشياء غير قابلة للهضم.