الحرب الأعنف منذ الانتفاضة الثانية.. الضفة الغربية تدفع ثمن صمودها

وطن – في خطوة تصعيدية كبيرة، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “مخيّمات صيفية” في محافظات جنين وطولكرم وطوباس ومخيّماتها.

تعد هذه العملية الأوسع منذ “السور الواقي” عام 2002، حيث تشارك فيها قوات كبيرة من الجنود والمدرعات، بالإضافة إلى سلاح الجو.

يزعم الاحتلال أن هذه الحملة جاءت لمواجهة تزايد التهديدات ضد أمنه والمستوطنين، متزامنة مع تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والحرب في غزة.

العملية، التي بدأت من جنين وامتدت إلى طولكرم وطوباس، تواجه بمقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية المسلحة، التي تستبسل في الدفاع عن أراضيها رغم الخسائر الكبيرة، ومنها استشهاد القائد أبو شجاع، قائد كتيبة طولكرم.

تستمر المواجهات في وقت تتعرض فيه المخيمات لاقتحامات وهجمات شرسة، وسط تزايد عدد الشهداء والجرحى.