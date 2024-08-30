إسرائيل تعين أحد جنرالاتها “حاكمًا” لغزة.. ماذا يعني ذلك؟

وطن – في خطوة جديدة ضمن مسار الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، استحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي منصبًا جديدًا يحمل اسم “رئيس الجهود الإنسانية – المدنية في غزة”.

يُعين في هذا المنصب العميد إلعاد غورين، الذي سيتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية، بما في ذلك متابعة عودة النازحين ومشاريع إعادة البناء.

تشير تقارير عبرية إلى أن هذا المنصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، ويُعد مؤشرًا على استعداد إسرائيل لاحتلال طويل الأمد في القطاع.

المنصب، الذي يُخطط له أن يستمر لفترة طويلة، يُعتبر محاولة لمنح الجيش الإسرائيلي شرعية دولية لمواصلة الحرب تحت ذريعة التعامل مع الأزمات الإنسانية.

وفي المقابل، أكدت الفصائل الفلسطينية رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي في غزة، وتعهدت بالتصدي لهذه الخطوة.