وكالة المخابرات المركزية تؤكد أنها ساعدت في إحباط مخطط إرهابي يستهدف حفل تايلور سويفت

وطن – أكد نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ديفيد كوهين يوم الأربعاء أن وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات الأميركية قدمت معلومات استخباراتية إلى أجهزة إنفاذ القانون النمساوية، مما مكنها من إحباط مؤامرة مستوحاة من تنظيم داعش كانت تهدف إلى مهاجمة حفل لتايلور سويفت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت شبكة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام قد أشارت في وقت سابق إلى دور الاستخبارات الأميركية في تعطيل المؤامرة، التي وصفها كوهين بأنها “متقدمة للغاية” وهددت بقتل “عشرات الآلاف من الأشخاص في هذا الحفل، بما في ذلك العديد من الأميركيين“.

وأوضح كوهين أن “النمساويين تمكنوا من إجراء هذه الاعتقالات بفضل المعلومات التي زودناهم بها، والتي كشفت عن خطط المجموعة المرتبطة بتنظيم داعش“.

وأشار كوهين إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في فرجينيا قائلاً: “أستطيع أن أخبركم أن هناك أشخاصاً داخل وكالتي، وأعتقد أن هناك آخرين، يرون أن هذا كان يوماً جيداً حقاً بالنسبة إلى لانغلي، وليس فقط بالنسبة لأولئك الذين يعملون في السوفيتس في قوتنا العاملة“.

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وكانت سويفت قد انتهت للتو من تقديم مجموعة من العروض في ملعب ويمبلي بلندن، وكانت في المحطة الأوروبية من جولتها. وفي السابع من أغسطس/آب، أعلنت السلطات النمساوية أنها أحبطت هجوماً إرهابياً كان مخططاً له في أحد عروضها في فيينا.

وتم اعتقال ثلاثة مراهقين في إطار التحقيق ويشتبه في أنهم خططوا لهجوم انتحاري.

وقالت السلطات إن المحققين عثروا على مخزون من المواد الكيميائية والأجهزة المتفجرة وأجهزة التفجير، بالإضافة إلى 21 ألف يورو (حوالي 22,944 دولاراً أميركياً) من النقود المزيفة في منزل المشتبه به الرئيسي، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً ومتعاطف مع تنظيم داعش أصبح متطرفاً عبر الإنترنت.

وقالت سويفت في بيان لها في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد ملأني سبب إلغاء الحفلات الموسيقية بإحساس جديد بالخوف، وكم هائل من الشعور بالذنب لأن العديد من الأشخاص كانوا يخططون لحضور تلك الحفلات. لكنني كنت أيضاً ممتنة جداً للسلطات، لأنه بفضلهم كنا نحزن على الحفلات الموسيقية وليس على الأرواح“.