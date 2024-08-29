محمد جابر أبو شجاع.. اغتيال قائد كتيبة طولكرم خلال عملية عسكرية واسعة

وطن – في عملية جديدة تستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي محمد جابر، المعروف بأبي شجاع، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس في مخيم نور شمس بالضفة الغربية.

بدأ أبو شجاع (26 عامًا) مسيرته في مقاومة الاحتلال في سن مبكرة، حيث اعتقل لأول مرة وهو في الـ17 من عمره وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات.

بعد خروجه من السجن، ازداد صلابة وتصميمًا على مواصلة النضال. ساهم في تأسيس كتيبة طولكرم وتولى قيادتها بعد اغتيال قائدها السابق سيف أبو لبدة.

رغم محاولات الاحتلال المتكررة لاغتياله، بما في ذلك إعلان زائف عن مقتله في أبريل الماضي، إلا أن أبو شجاع ظل يقاوم حتى النهاية.

حتى أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حاولت اعتقاله، إلا أن حشود الفلسطينيين أفشلت المحاولة. قبل أيام من استشهاده، أكد أبو شجاع عزيمته على مواصلة المقاومة حتى تحقيق النصر.

🔴نشأ في بيئة مشبعة بروح المقاومة داخل المخيم، واضطر لترك تعليمه مبكرًا. ⬅️اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في سن 17 عامًا وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ليخرج بعدها أكثر صلابة وتصميمًا على مواجهة المحتل. ⬅️زعم الاحتلال اغتياله في مناسبات عدة، لكنه كان يظهر علنًا ليدحض زيف… pic.twitter.com/Y34oHELpdf — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 29, 2024