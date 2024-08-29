ليس فقط حياة الماعز.. أفلام هزّت مملكة آل سعود

وطن – لم يكن فيلم “حياة الماعز” أول عمل سينمائي يكشف الجانب المظلم للمملكة العربية السعودية. ففي عام 1980، أثار الفيلم الدرامي الوثائقي “موت أميرة”، الذي يتناول قصة الأميرة مشاعل بنت فهد بن محمد آل سعود، جدلًا واسعًا.

الفيلم الذي أخرجه البريطاني أنتوني توماس، وشاركت فيه الممثلة المصرية سوسن بدر، عرض مشاهد من حياة العائلة المالكة السعودية وكشف فضائحها، مما دفع المملكة لفرض عقوبات اقتصادية على بريطانيا وطرد السفير البريطاني في محاولة لاحتواء الفضيحة.

ومع ذلك، تسرب الفيلم وانتشر على يوتيوب، رغم محاولات المملكة منعه.

وفي عام 2013، هزّ فيلم “ملك الرمال” للمخرج السوري نجدت أنزور، عرش الملك، حيث قدم السيرة الذاتية لمؤسس السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود، وصوره كزير نساء متعطش للدماء وبيادق بيد البريطانيين.

أثار الفيلم استياء العائلة المالكة، التي ضغطت على حكومة بشار الأسد لمنع عرضه. ورغم ذلك، عرض الفيلم لأول مرة في لندن وانتشر عبر الإنترنت، ليكشف عن جوانب مظلمة من تاريخ المملكة.