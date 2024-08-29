المدينة التي دمرها زلزال بشكل “يفوق الخيال”. الآن يتم إعادة بنائها لتحمل أي كارثة طبيعية

وطن – كان من الممكن قياس الزلزال نفسه بالثواني، ولكن بالنسبة لسكان أنطاكيا في تركيا، كان صدى الزلزال غير قابل للقياس.

في السادس من فبراير/شباط من العام الماضي، لقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم ونزح الملايين عندما ضرب زلزالان بقوة 7.8 و7.5 درجة المنطقة الجنوبية من البلاد وشمال سوريا. وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار المنطقة بأكثر من 100 مليار دولار.

كانت مدينة أنطاكيا (المعروفة تاريخيًا باسم أنطاكية)، عاصمة ولاية هاتاي، واحدة من أكثر المدن تضررًا في تركيا، حيث أفادت التقارير أن ما يقرب من 80% من المباني تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه.

كان الدمار “يتجاوز الخيال“، وفقًا لنيكولا سكارانارو من شركة فوستر آند بارتنرز، وهي الشركة المعمارية التي نشرت الشهر الماضي خطتها الرئيسية لإعادة بناء المدينة وإنعاشها، بالإضافة إلى تأمينها في المستقبل ضد الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى.

وقال سكارانارو وفق موقع سي إن إن الأمريكي إن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل في منطقة معرضة تاريخيًا للزلازل، حيث كان الزلزال الذي ضرب أنطاكيا العام الماضي هو السابع الذي يدمر المدينة منذ تأسيسها في القرن الرابع قبل الميلاد.

تقع المدينة عند سفح جبل حبيب نكار في وادي نهر العاصي، وقربها من النهر يعني أن التأثير المدمر للزلازل يتفاقم بسبب ظاهرة تُعرف بـ“تسييل التربة“، حيث تفقد التربة صلابتها وتتصرف مثل السائل.

مع وجود مساحات شاسعة من المباني على طول ضفاف نهر العاصي، شكلت الفيضانات أيضًا خطرًا طويل الأمد على سكان أنطاكيا. وقدرت شركة فوستر آند بارتنرز أن أكثر من 45 ألف ساكن على مساحة 2.5 مليون متر مربع كانوا معرضين لخطر التأثر بالفيضانات حتى قبل زلزال العام الماضي، مع زيادة احتمال وقوع حوادث في ظل أزمة المناخ.

صمود

كان ضمان القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المتكررة في صميم الاعتبارات عندما تم تكليف الشركة بعد ستة أشهر من وقوع الزلزال من قبل مجلس التصميم التركي – وهي منظمة غير حكومية – لقيادة اتحاد دولي من الفرق في تطوير استراتيجية لإعادة بناء المنطقة.

سوف يعمل تصميم الهندسة المعمارية والشوارع كخط دفاع أول ضد تأثير الزلزال، بما في ذلك المباني المدمجة التي من شأنها أن تتعامل بشكل أفضل مع النشاط الزلزالي من الهياكل الكبيرة والطويلة على شكل حرف L التي كانت تنتشر في أنطاكيا في السابق.

الأحياء السكنية “الفائقة الحجم“، المستوحاة من تلك الموجودة في برشلونة، من شأنها أن تعزز المناطق الخالية من السيارات وتضمن طرقًا متعددة في أعقاب الكارثة، سواء لخدمات الطوارئ أو لفرار السكان.

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ويوضح سكارانارو أن هذا الترتيب يفيد أيضًا جودة الحياة، مما يؤدي إلى انخفاض حركة المرور – وهو تحول كبير لمدينة كانت تهيمن عليها السيارات في السابق – وزيادة المساحات الحضرية الخضراء.

وأضاف أن المساحات الخضراء يمكن أن تلعب دوراً لا يتجزأ في الحماية من الفيضانات، حيث تم تحديد مساحات كبيرة من الأراضي على طول النهر بحيث لا يمكن إعادة البناء عليها. وبدلاً من ذلك، فإن الواجهة النهرية المستمرة والحدائق العامة سوف تملأ هذه المناطق عالية الخطورة، وتعمل كـ“منطقة عازلة” طبيعية عندما تنفجر الضفاف وتمتص مياه الفيضانات.

تصور فني

تصور فني لمدينة أنطاكيا المتجددة، مع النهر في قلبها. مجلس التصميم التركي

ستوفر شبكة المساحات الخضراء والحدائق المجتمعية المحلية المزروعة بالأنواع المحلية مواطن حيوية للنباتات والحيوانات، وستعمل بمثابة “ممرات خضراء“، مما يسمح للحياة البرية بالتحرك بحرية. كما سيساعد هذا النهج في تحقيق هدف الخطة الرئيسية المتمثل في مضاعفة كمية المساحات الخضراء المخصصة للفرد الواحد.

قال سكارانارو: “لقد شعرنا (في السابق) أن الوصول إلى المساحات الخضراء لم يكن عادلاً للغاية“.

“إذا استخدمنا ما هو موجود بالفعل، واحترمنا الطبيعة، وأنشأنا هذا الممر الجميل للتنوع البيولوجي، فإننا نعطي المدينة بعض الطرق الجميلة للمشاة، وطرق الدراجات، والمساحات الخضراء.”

وبحسب التقرير، فإن تغير المناخ قد يؤدي إلى تهجير ملايين الأشخاص من مدينة شنغهاي الساحلية الصينية. ويبلغ عدد سكان شنغهاي أكثر من 28 مليون نسمة، يعيش كثير منهم في مبان شاهقة الارتفاع، وتبلغ نسبة “الإسفنجية” فيها 28%. وهي جزء من مبادرة المدينة الإسفنجية الصينية، التي أطلقت في عام 2014، والتي تهدف إلى جعل 80% من المناطق الحضرية في البلاد “أكثر إسفنجية” من خلال البنية التحتية الخضراء بحلول عام 2030.

لندن، التي جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث “الإسفنجية” الإجمالية، بنسبة 22٪، شهدت فيضانات شديدة في يوليو 2021. وعلى الرغم من وجود انتشار جيد للحدائق الحضرية في جميع أنحاء المدينة، إلا أن نقص الغطاء الشجري والتربة الغنية بالطين الأقل امتصاصًا ساهم في انخفاض النتيجة. ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ العام الماضي، فإن خطر فيضانات الأنهار في أوروبا سيزداد أيضًا بشكل كبير مع ارتفاع درجة حرارة المناخ.

مع جلب تغير المناخ المزيد من الأحداث الجوية المتطرفة، تحتاج المدن إلى الاستعداد لمكافحة الفيضانات. نشرت شركة الاستشارات البيئية العالمية Arup مؤخرًا تقريرًا بعنوان “Global Sponge Cities Snapshot” استطلعت فيه آراء سبع مدن حول قدرتها الطبيعية على إدارة هطول الأمطار الغزيرة. تم حساب تصنيف “الإسفنجية” من 1٪ إلى 100٪ بناءً على كمية المساحات الخضراء ونوعية التربة وإمكانية جريان المياه. جاءت أوكلاند، نيوزيلندا (في الصورة) في المرتبة الأولى في التصنيف.

حصلت أوكلاند على 35% من حيث “سهولتها” الإجمالية. وتضم المدينة 1.4 مليون نسمة، وتضم العديد من الحدائق والمتنزهات الكبيرة بما في ذلك جبل عدن، وهو موقع بركان خامد. وتتضمن مبادرات إدارة مياه الأمطار في المدينة أنظمة لجمع وإبطاء إطلاق مياه الأمطار، والدفاع عن المدينة من الأمطار الغزيرة والعواصف.

كيف يمكن للمدن “الإسفنجية” التعامل مع الفيضانات

بدأت أعمال البناء في الوقت الذي كان يتم فيه وضع الخطة الرئيسية، حيث توقعت شركة الاستشارات الهندسية بورو هابولد أن يستغرق تنشيط المدينة بالكامل 10 سنوات.

ولكن واضعي الخطة الرئيسية يأملون أن يتم تعلم الدروس قبل فترة طويلة من وضع آخر لبنة. ويريد اتحاد التخطيط وضع “مخطط تعاوني جديد لإحياء المدن المتضررة من الكوارث” في جميع أنحاء العالم، وهو النهج الذي يضع المناخ في المقام الأول والذي يعتقد سكارانارو أنه كان مفقودًا بشدة.

وقال: “يجب أن يكون ذلك في المقدمة – لكن الأمر ليس كذلك دائمًا“.

“للأسف، عندما نقرأ الأخبار نجد أن العديد من الكوارث الطبيعية المماثلة تحدث… كيف يمكننا تطبيق هذا المستوى من المرونة قبل حدوث شيء ما؟

“من الأهمية بمكان أن ننظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن نستخدم مصطلح الاستدامة، ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى إعطائه معنى.”