السبب الحقيقي وراء خيانة معظم الرجال.. ومتى يتوقف الرجل عن الخيانة

وطن – نحن جميعًا “نعلم” أن الناس يغشون لأنهم يجدون شيئًا أفضل في مكان آخر، أليس كذلك؟ حسنًا، يتضح أن هذا غير صحيح على الإطلاق. هناك سبب آخر مثير للاهتمام خلف الغش.

تقول ليانا سيلفر المعالجة النفسية التي عملت في هذا المجال لعشرين سنة: في أغلب الأحيان، لا يعود السبب وراء خيانة الرجل إلى رغبته في استبدال زوجته بامرأة أصغر سنًا وأكثر جاذبية ونحافة وشعرًا أشقر. حتى إذا كانت الرغبة في المزيد من الحميمية عاملًا محفزًا، فإنها تبقى أقل أهمية مما قد تتخيل.

هذا هو السبب وراء خيانة معظم الرجال:

عدم التقدير العاطفي

نعم، هذا صحيح. يمكنك أن تطلق على هذا الرجل لقب “الخائن الخبيث” بقدر ما تريد. ولكن السبب الحقيقي وراء خيانة الرجال هو أنهم يريدون الشعور بالتقدير من جانبك. وتقديره يعني الاعتراف بقيمته والتعبير له بصراحة عن امتنانك لجهوده ومساهماته.

فكر للحظة عندما تشعر بعدم التقدير. ربما شعرت بالاستياء أو الإرهاق أو الغضب أو الرفض أو حتى الحزن. في هذه الحالة، تخيل أن شخصًا ما يأتي إليك ويقول: “نحتاج إلى التحدث”، مشيرًا إلى طريقة يمكنك من خلالها تحسين أدائك أو تغيير أمور معينة. كيف ستشعر؟ وكيف ستستجيب؟

الآن، فكر في وقت شعرت فيه فعلاً بالتقدير الحقيقي. ربما شعرت بالثقة والفخر، وكأنك تحقق إنجازًا كبيرًا. في هذه الحالة، تخيل أن شخصًا ما يأتي إليك ويقول: “نحتاج إلى التحدث”، مشيرًا إلى طريقة يمكنك من خلالها تحسين أدائك. كيف ستشعر وتستجيب الآن؟ الفرق كبير، أليس كذلك؟

إذا كان لدينا حساب مصرفي يحتوي على تقدير الآخرين (بدلاً من المال)، فمعظمنا سيكون في حالة إفلاس. هذا هو الوضع المحزن. قلة منا يظهرون أفضل ما لديهم للآخرين عندما نشعر بالإرهاق.

إذن، ماذا يحدث للرجل قبل أن يخون؟

إن حسابه المصرفي المخصص للتقدير العاطفي يكون في حالة سحب على المكشوف. ويريد الرجال ويحتاجون إلى التأكد من أنهم يحققون نجاحًا كبيرًا من خلال الأشخاص الذين يهتمون بهم. فهم يشعرون أنهم يربحون وليسوا خاسرين.

كيف يعرفون أنهم يتصرفون بشكل جيد ويحققون النجاح؟

ببساطة، شريكهم سعيد بشكل عام، وسعيد معهم، ويعبر عن ذلك بصراحة. يشعر الرجال الذين لديهم شركاء مثل هؤلاء بالتقدير العميق والصادق والمستمر.

عندما لا يشعر الرجال بالتقدير وعندما يشعرون أن جهودهم لا تحدث أي فرق، وأنهم غير قادرين على إسعادك وتلبية احتياجاتك – يبدأون في الانغلاق، أو الانسحاب، أو المغادرة، أو الغش.

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التقدير عنصر غذائي عاطفي حيوي بالنسبة للرجال. وإذا لم يحصلوا على هذا العنصر الغذائي بانتظام منك، فسوف يجدون مكانًا (أو شخصًا) يوفر لهم ذلك. سواء كان ذلك من خلال قضاء ساعات طويلة في العمل، أو الخروج مع أصدقائهم، أو البحث عن امرأة أخرى.

إذن، هل يعني إظهار التقدير رسم ابتسامة ساخرة، وإرضاء غروره بلا نهاية، والتظاهر بالإعجاب بشيء لا يعجبك؟

لا، هذا ليس تقديرًا صادقًا على الإطلاق.

إن قوة التقدير الحقيقي بسيطة بشكل مخادع. ربما سمعت المثل القائل “كل ما تحتفل به، تحصل على المزيد منه”. صب انتباهك على الإشارة إلى الأشياء السيئة – عنه، أو الحياة، أو العلاقة، أو أنت – وستحصل على المزيد من الأشياء السيئة.

ركزي انتباهك على الإشارة إلى ما تقدره وتستمتع به وتجده مرضيًا وممتعًا بالنسبة لك، وهذا بالضبط ما سيجعل الآخرين يقدمون المزيد منه.

ربما لا تقصدين أن تجعلي زوجك يشعر بأنه خاسر. أنا متأكدة من أنك عندما تذكرين الأشياء التي يفعلها والتي لا ترضيك، فأنت تحاولين مساعدته على تغيير الأمور للأفضل. معظمنا يفكر ويفعل الشيء نفسه. نحن نركز على ذلك! تأكدي من أنه يعرف! لسوء الحظ، هذا يأتي بنتائج عكسية تمامًا في كل مرة.

إذن ما هو العلاج لمنع الرجل من الخيانة؟

ابدئي بإيداع مبالغ منتظمة في حسابه البنكي المخصص لتقدير مشاعره. احرصي على ملاحظة وإطراء ما يفعله زوجك من أعمال جيدة أو صحيحة أو لذيذة أو ممتعة أو مرضية أو ملهمة.

حاولي القيام بذلك مرة واحدة على الأقل يوميًا. أو إذا كان ذلك سهلًا بالنسبة لك، فكرريه خمس إلى عشر مرات يوميًا. تأكدي من أن رصيد تقديره ممتلئ قبل إثارة أي موضوع صعب. من الجيد أن يكون التقدير خمس مرات لكل طلب تقدمه. (تلميح: لا ينطبق هذا فقط على الشركاء والعشاق، بل وأيضًا على الزملاء والإخوة والآباء والأبناء والأصدقاء).

لكن يجب أن يكون الأمر حقيقيًا بالنسبة لك. إذا كنت تتظاهرين، فسوف يعرف ذلك وسوف ترتد كلماتك عليه كشيك مرتجع.

بالطبع، أعلم أن هناك مآزقًا وصراعات حقيقية تحتاج إلى معالجتها والتعامل معها، ولكن ليس الآن. تشير دراسة أجريت عام 2020 إلى أن التعامل مع الصراعات والوصول إلى حلول (بدلاً من دفعكما لمزيد من الشجار) غير ممكن دون أن يكون حساب تقديره ممتلئًا.

ربما تشعرين أيضًا أنه لم يقدّرك كثيرًا مؤخرًا، فلماذا إذن يجب أن تقدّريه؟ ربما يكون حسابك العاطفي فارغًا ولست متأكدة من مكان العثور على التقدير في نفسك.

التقدير ليس هو الصورة الكاملة لبناء علاقات قوية، ولكنه الأساس، كما تدعمه دراسة في مجلة علم الشخصية وعلم النفس الاجتماعي. فبدون التقدير، تنهار العلاقة. وتتآكل النوايا الحسنة. وتشتعل الأعصاب بسهولة، مثل عود ثقاب على أرض غابة جافة. ويتراكم الاستياء. وتشعر وكأنك خصم، وليس حليفًا.

إليك بعض العلامات التي تشير إلى أن “تقديرك العاطفي” يملأ قلبه بالرضا:

تحسن مزاجه

تلاحظين ضوءًا خافتًا يضيء فيه

صدره ينتفخ قليلاً

هو يبتسم

لديكما علاقة حميمة أفضل

يبدأ في تقديرك، ويتصرف بشكل أكثر تفكيرًا، ويقوم بـ “أشياء صغيرة” (والتي لها أهمية كبيرة بطريقة ما!) من أجلك

بدلاً من ذلك، قد لا تحصلين على أي تعليق لفترة من الوقت. استمري في القيام بذلك على أي حال. إذا كان حسابه المصرفي منخفضًا جدًا، فمن المحتمل أن يتساءل عما إذا كنت حقيقية أم تحاولين التفوق عليه. استمري في إظهار التقدير على أي حال، وسيؤتي ذلك ثماره!

تشير الأبحاث حول التقدير وجودة العلاقات إلى أنه عندما تمارسين التقدير بصدق، فإن الأشخاص الذين تُظهِر لهم التقدير سيرتفعون في قيمتك ومكانتك في عينيك. والميزة السرية هي أنك ستشعرين أيضًا بتحسن.

ببساطة، التقدير يجعل كل شخص يشعر بأنه في أفضل حالاته. وعندما نشعر بأننا في أفضل حالاتنا، تظهر قيمنا الأكثر قيمة. ولا يسعنا إلا أن نقدم أفضل ما لدينا لمن حولنا.