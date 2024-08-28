نيوم.. بيع الوهم أم بؤرة مرتقبة للإرهاب؟!

وطن – أثار مشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضجة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة مع ظهور تقارير حديثة تشير إلى تحديات كبيرة تواجه المشروع.

في تقرير نشره موقع “لاف موني” بعنوان “المدينة المضطربة في المستقبل قد لا تنتهي أبدا”، وُصف المشروع بأنه قد يواجه صعوبات تمنعه من الاكتمال.

يشير التقرير إلى أن المناخ الشديد الحرارة في المنطقة قد يجعل الحياة فيها غير ممكنة، وأن بعض التقنيات المطلوبة لم تجرب من قبل، بل ولم يتم اختراعها بعد.

المهندس المعماري البريطاني بيتر كوك، المشارك في تصميم “ذا لاين”، وصف المشروع بأنه “غبي بعض الشيء” وغير معقول، معربًا عن حيرته وحيرة الفريق المصمم.