وطن – تجدد الحديث مجددًا عن لوحة “مُخلّص العالم” (سلفاتور موندي)، التي تُنسب إلى ليوناردو دافنشي، بعد أن بيعت بمبلغ قياسي تجاوز 400 مليون دولار في عام 2017 ثم اختفت.

تشير تقارير حديثة إلى أن اللوحة قد تظهر قريبًا كقطعة مركزية في معرض النجمة ضمن الفرع السعودي لمتحف اللوفر.

الوثائقي “المملكة: الأمير الأكثر نفوذا في العالم” يكشف عن خطط لإنشاء متحف كبير في السعودية، يهدف إلى تحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان على الساحة الدولية.

يُعتقد أن الأمير كان وراء العرض السري الذي رفع سعر اللوحة في 2017، والآن تُحفظ اللوحة في قبو بجنيف، في انتظار عرضها كجزء من استراتيجية بن سلمان لتعزيز مكانته.

مع تصاعد الانتقادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، تُثار الشكوك حول استخدام اللوحة في محاولة لغسل سمعته.