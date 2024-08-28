بحث
الرئيسيةالهدهد
تشير تقارير حديثة إلى أن لوحة "مُخلّص العالم" قد تظهر قريبًا كقطعة في معرض النجمة ضمن الفرع السعودي لمتحف اللوفر

لوحة “مخلّص العالم” في الرياض.. ابن سلمان يغسل بها سمعته

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تجدد الحديث مجددًا عن لوحة “مُخلّص العالم” (سلفاتور موندي)، التي تُنسب إلى ليوناردو دافنشي، بعد أن بيعت بمبلغ قياسي تجاوز 400 مليون دولار في عام 2017 ثم اختفت.

تشير تقارير حديثة إلى أن اللوحة قد تظهر قريبًا كقطعة مركزية في معرض النجمة ضمن الفرع السعودي لمتحف اللوفر.

الوثائقي “المملكة: الأمير الأكثر نفوذا في العالم” يكشف عن خطط لإنشاء متحف كبير في السعودية، يهدف إلى تحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان على الساحة الدولية.

يُعتقد أن الأمير كان وراء العرض السري الذي رفع سعر اللوحة في 2017، والآن تُحفظ اللوحة في قبو بجنيف، في انتظار عرضها كجزء من استراتيجية بن سلمان لتعزيز مكانته.

مع تصاعد الانتقادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، تُثار الشكوك حول استخدام اللوحة في محاولة لغسل سمعته.

  • اقرأ ايضا:
فضيحة لمحمد بن سلمان بعد كشف هذه المعلومات عن لوحة المسيح المخلّص التي اشتراها بـ 450 مليون دولار

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us