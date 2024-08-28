في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل.. من قتل هنية قادر على اغتيال خامنئي

وطن – في مقال كتبه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون لـ “إندبندنت عربية”، تحدّث عن احتمالات تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب،

محذرًا من أن اغتيال زعيم حماس في قلب طهران، في منطقة من المفترض أنها آمنة وتابعة للحرس الثوري، يرسل رسالة واضحة إلى الزعيم الإيراني علي خامنئي ووكلاء طهران.

بولتون أشار إلى أن استقرار الثورة الإسلامية في إيران سيكون على المحك إذا نفّذت إسرائيل هجمات واسعة النطاق تستهدف أنظمة الدفاع الجوي، البرامج النووية والصاروخية الباليستية، وحتى البنية التحتية النفطية الإيرانية.

كما أضاف أن خامنئي نفسه قد يكون هدفًا، داعيًا إلى تعزيز حمايته الأمنية. وذكر المقال تحذير بولتون من احتمال تمرّد نتنياهو على بايدن، كما حدث في أبريل الماضي بعد استهداف السفارة الإيرانية في سوريا، حيث فكّرت إسرائيل في ضرب الدفاعات الإيرانية، مما يهدد استقرار النظام الإيراني.