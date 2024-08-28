الهند التي لا تعرفها.. انتهاكات تكشف الوجه المظلم لسياسات مودي

وطن – في حين تناول الفيلم الهندي “حياة الماعز” فظائع معاملة العمالة الوافدة في السعودية، تجاهلت الهند التحدث عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الأقليات والمسلمين داخل حدودها. فمنذ تولي ناريندرا مودي السلطة عام 2014، تعرض المسلمون في الهند، الذين يزيد عددهم عن 195 مليون شخص، لاضطهاد ممنهج، يشمل التطهير العرقي والعنف الجماعي.

كما أقدمت الحكومة الهندية على سحب الجنسية من ملايين المسلمين في ولاية آسام، وحرمتهم من حقوقهم المدنية. تُرتكب في الهند جرائم عنصرية وطائفية تحت غطاء سياسات رسمية، تُظهر الهند كبلد يبني نفسه على الكراهية والتمييز.

في الوقت الذي تحتفي فيه السينما الهندية بصور زائفة للحياة هناك، تظل الحقيقة أن الهند هي مقبرة للمسلمين وجحيم للنساء، حيث يتعرض الفقراء والمهمشون لأشكال مختلفة من الاضطهاد.