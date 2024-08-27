بين مالك تلغرام وحكامنا.. التخابر العربي ينتصر

وطن – شهدت الأيام الأخيرة تطورات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام الملياردير الروسي الفرنسي Pavel Durov في مطار Le Bourget شمال باريس بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، بسبب مزاعم بضعف الرقابة على تطبيقه وعدم تسريب معلومات المستخدمين.

هذه القضية تأتي في ظل تزايد الاعتماد على تلغرام من قبل العديد من الفصائل المقاومة لنشر موادها دون قيود، وهي مواد عادةً ما تحظرها منصات التواصل الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.

وفي الوقت نفسه، يستمر التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، حيث حوّل الملك عبد الله أراضي الأردن إلى غرفة عمليات أميركية لدعم الاحتلال في هجماته على جنوب لبنان، في الوقت الذي زعمت فيه إسرائيل توجيه ضربة استباقية لمواقع تابعة لحزب الله.

أما على الجانب المصري، فيواصل السيسي دعم الاحتلال عبر تحويل موانئ مصر إلى منفذ رئيسي لتزويده بالسلع، في حين يتقرب من التوصل إلى اتفاق حول محور فيلادلفيا.