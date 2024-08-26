كيف تحول الأردن إلى غرفة عمليات أمريكية لحماية إسرائيل؟

وطن – استقبل الملك عبد الله قائد القوات الأميركية تشارلز براون في عمّان، لتنسيق التعاون العسكري، مما حوّل الأردن إلى غرفة عمليات لدعم الاحتلال في عدوانه على جنوب لبنان. جاء هذا في وقت أعلنت فيه المقاومة الإسلامية نجاحها في إطلاق مسيرات رداً على اغتيال القيادي فؤاد شكر.
وأعلنت المملكة الأردنية الهاشمية سابقا عن استعدادها للتصدي لأي مسيرات أو صواريخ تعبر أجواءها باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك ردًا على عملية اغتيال إسماعيل هنية.
الأردن كان قد شارك سابقًا مع دول عربية أخرى في صد هجوم المسيرات الإيرانية الذي استهدف الأراضي المحتلة في أبريل الماضي، رداً على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق. في هذا السياق،
🔴 عشية الهجوم على جنوب #لبنان..
يستقبل #الأردن قائد القوات المسلحة الأميركية.. لتعلن #الولايات_المتحدة أنها تشارك في الهجوم الصهيوني من الأراضي الأردنية التي تحولت إلى غرفة عمليات للدفاع عن الكيان. pic.twitter.com/uC2LbzmIzp
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 25, 2024
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