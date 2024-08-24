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شهادات صادمة لجنود أمريكيين شاركوا في غزو العراق

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – كشفت صحيفة “Stars and Stripes” التابعة للبنتاغون عن شهادات صادمة من جنود أمريكيين شاركوا في عملية سرية خلال غزو العراق بين 2003-2011.

الجنود أكدوا تعرضهم لمواد كيميائية سامة تسببت في إصابتهم بأمراض خطيرة، منها السرطان وهشاشة العظام، وسط تجاهل الجيش الأمريكي لهذه العواقب.

رغم دعوى حماية الجنود، أكدت الشهادات غياب التدابير الوقائية، مما أدى إلى معاناة طويلة الأمد للجنود وأطفالهم الذين أصيبوا بأمراض مستعصية.

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