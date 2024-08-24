شهادات صادمة لجنود أمريكيين شاركوا في غزو العراق

وطن – كشفت صحيفة “Stars and Stripes” التابعة للبنتاغون عن شهادات صادمة من جنود أمريكيين شاركوا في عملية سرية خلال غزو العراق بين 2003-2011.

الجنود أكدوا تعرضهم لمواد كيميائية سامة تسببت في إصابتهم بأمراض خطيرة، منها السرطان وهشاشة العظام، وسط تجاهل الجيش الأمريكي لهذه العواقب.

رغم دعوى حماية الجنود، أكدت الشهادات غياب التدابير الوقائية، مما أدى إلى معاناة طويلة الأمد للجنود وأطفالهم الذين أصيبوا بأمراض مستعصية.

🔴 صحيفة أمريكية تابعة لوزارة الدفاع “البنتاغون” تكشف شهادات صادمة من جنود أمريكيين شاركوا في عملية سرية خلال غزو #العراق عام 2003. pic.twitter.com/aoXYJ0up8u — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 24, 2024