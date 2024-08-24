بحث
الرئيسيةالهدهد

تفاقم أزمة حكومة نتنياهو.. سجال علني بين غالانت وبن غفير

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – في تطور جديد يعكس حالة الانقسام العميق داخل حكومة نتنياهو، نشب سجال حاد بين وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيمتار بن غفير عبر منصة “إكس”.

اتهم غالانت بن غفير بالتصرف بعدم مسؤولية ودعمه لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.

جاء الرد سريعًا من بن غفير، الذي حمل غالانت مسؤولية فشل الاحتلال في 7 أكتوبر، داعيًا إياه إلى مهاجمة حزب الله بدلًا من توجيه الاتهامات إليه.

  • اقرأ أيضا:
خلافات داخلية تعصف بين نتنياهو وغالانت في مجلس الحرب الإسرائيلي

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us