تفاقم أزمة حكومة نتنياهو.. سجال علني بين غالانت وبن غفير

وطن – في تطور جديد يعكس حالة الانقسام العميق داخل حكومة نتنياهو، نشب سجال حاد بين وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيمتار بن غفير عبر منصة “إكس”.

اتهم غالانت بن غفير بالتصرف بعدم مسؤولية ودعمه لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.

جاء الرد سريعًا من بن غفير، الذي حمل غالانت مسؤولية فشل الاحتلال في 7 أكتوبر، داعيًا إياه إلى مهاجمة حزب الله بدلًا من توجيه الاتهامات إليه.

🔴 تراشق بالاتهامات بين وزير الأمن في كيان الاحتلال، يوآف #غالانت، ووزير الأمن القومي، إيمتار #بن_غفير، يلخص جانبًا من حالة الانقسام والفوضى داخل حكومة #نتنياهو. ⚠️ هل بدأ الانهيار الداخلي في صفوف حكومة الاحتلال؟ pic.twitter.com/MG7an3D5NW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 24, 2024