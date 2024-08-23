قنوات العربية وسكاي نيوز.. صوت إسرائيل

وطن – لم يعد الاحتلال الإسرائيلي بحاجة لشراء أصوات عربية لتبرير جرائمه، فـ”العربية” و”العربية الحدث” السعوديتان و”سكاي نيوز” الإماراتية قد تولوا المهمة بجدارة.

هذه القنوات أصبحت صوتاً مدافعاً عن الاحتلال، تقدم تغطيات مباشرة لمزاعمه وتروج لأكاذيبه، حتى أن مشاهدها يظن أنها قنوات عبرية ناطقة بالعربية.

منذ بداية العدوان على غزة، اتخذت هذه الأذرع الإعلامية موقفاً منحازاً للاحتلال، مستخدمة مصطلحات تخدم روايته مثل وصف الشهداء الفلسطينيين بـ”القتلى” و”الإرهابيين”.

كما شنّت حملات تشويه ضد حركة حماس وقائدها يحيى السنوار، مبررة اعتداءات المستوطنين وتقزيم المقاومة الفلسطينية، مما أثار انتقادات لاذعة من الجمهور الإسلامي والعربي.