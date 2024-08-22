وكأن غزة لا تباد.. دول عربية تكثف علاقاتها مع إسرائيل بعد الحرب

وطن – في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في إسرائيل تزايد حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين والمغرب.

ورغم التوترات السياسية، ارتفعت التجارة بين إسرائيل ومصر إلى 246.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024، بنمو 53%. أما الإمارات، فقد حققت تجارة بقيمة 1.66 مليار دولار، بزيادة 7%.

البحرين والمغرب سجلتا زيادات ضخمة، فيما انخفض حجم التجارة بين إسرائيل والأردن بنسبة 16%. هذه التطورات أثارت جدلًا واسعًا حول تداعياتها على العلاقات الإقليمية.