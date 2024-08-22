محمد السادس أو أمير الحشاشين.. وزراعة وتجارة القنب في المغرب

وطن – بينما يواجه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، يصدر الملك محمد السادس عفوًا عن نحو 5 آلاف مدان بتهم تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني.

هذا القرار يأتي في سياق سياسة المغرب لتشجيع الاستثمار في صناعة القنب الهندي، حيث أصبح المغرب المنتج الأكبر عالميًا للقنب المستخدم في الأدوية.

ورغم أن استخدامه لأغراض ترفيهية غير مسموح، إلا أن القنب يشكل النشاط الاقتصادي الرئيسي في شمال المغرب، مع زيادة صادراته إلى أوروبا.

العفو الملكي يعزز التوجه نحو هذه الصناعة، في وقت يتوقع أن تبلغ الاستثمارات فيها 57 مليار دولار بحلول 2026، بالتعاون مع شركة إسرائيلية.