بين ليبيا ومالي والمغرب و “ماك”.. الحرب تدق طبولها على حدود الجزائر

وطن – في وقت حساس تعيش فيه الجزائر على وقع تهديدات متعددة، تتصاعد التحركات العسكرية والسياسية على حدودها الجنوبية والشمالية. قوات حفتر المدعومة روسيًا وإماراتيًا تسعى للسيطرة على غدامس القريبة من الحدود الجزائرية التونسية، ما دفع الجيش الجزائري للتوغل في العمق الليبي تحسبًا لأي هجوم.

في الوقت ذاته، تكتشف الجزائر شبكة إرهابية تابعة لحركة “ماك” المدعومة من المغرب، التي تسعى للتشويش على الانتخابات المقبلة.

كما تواجه الجزائر تحديات أخرى على حدودها مع مالي حيث يشن الطوارق الانفصاليون هجمات عنيفة.

كل هذا يحدث في ظل تحركات مغربية صهيونية تهدف إلى تقويض أمن الجزائر عبر التعاون مع إسرائيل.