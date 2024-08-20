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فيلم “حياة الماعز”.. والسعودية التي لا تعرفها

باسل سيد
باسل سيد

وطن – فيلم “حياة الماعز” (أدوجيفيثام) الهندي أثار جدلاً واسعًا لكشفه عن الظروف اللا إنسانية التي تعيشها العمالة الوافدة في السعودية.

الفيلم، الذي أنتجته “نتفليكس” واستند إلى قصة حقيقية، يروي معاناة العامل الهندي “نجيب”، الذي سافر لتحسين حياة عائلته ليجد نفسه عبداً تحت نظام الكفالة.

يسرد الفيلم حياة من القهر والعمل القاسي في السعودية، حيث يُجبر العمال على العيش في ظروف قاسية وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية.

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