فيلم “حياة الماعز”.. والسعودية التي لا تعرفها

وطن – فيلم “حياة الماعز” (أدوجيفيثام) الهندي أثار جدلاً واسعًا لكشفه عن الظروف اللا إنسانية التي تعيشها العمالة الوافدة في السعودية.

الفيلم، الذي أنتجته “نتفليكس” واستند إلى قصة حقيقية، يروي معاناة العامل الهندي “نجيب”، الذي سافر لتحسين حياة عائلته ليجد نفسه عبداً تحت نظام الكفالة.

يسرد الفيلم حياة من القهر والعمل القاسي في السعودية، حيث يُجبر العمال على العيش في ظروف قاسية وتجريدهم من حقوقهم الإنسانية.

🔴 “حياة الماعز” تسقط رؤية ولي العهد في 3 ساعات! 🎬 مهرجانات #تركي_آل_الشيخ ومليارات أهدرها #محمد_بن_سلمان لتلميع صورة المملكة القمعية، تبخرت في ثوانٍ. فيلم هندي بميزانية أقل من حفلة واحدة لهيئة الترفيه ضرب كل هذا الجهد في مقتل. 🎥💸 pic.twitter.com/nWpONC4u41 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 19, 2024