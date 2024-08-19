“شبح حزب الله”.. هل اغتيل فؤاد شكر بمكالمة؟!

وطن – يحيط الغموض مجددًا بعملية اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر، الذي اعتبر أحد أهم الشخصيات العسكرية التي اغتالتها إسرائيل خلال الحرب.

صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت تفاصيل جديدة حول كيفية اغتياله، زاعمة أن شكر استدرج إلى شقته في الطابق السابع من مبنى سكني في ضاحية بيروت، حيث تعرض لقصف إسرائيلي أسفر عن مقتله ومقتل عدد من أفراد عائلته.

وفق الصحيفة، تم استدراجه عبر مكالمة اخترقت شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله، لكن الحزب نفى هذه الرواية واعتبرها مختلقة ولا أساس لها من الصحة.