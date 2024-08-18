أحد أطول الصراعات في إفريقيا.. الصحراء الغربية لمن؟!

وطن – في العام 2023، حصل الملك المغربي على اعتراف من إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية، ما زاد من تعقيد النزاع المستمر منذ عقود.

ومع إعلان فرنسا دعمها لمخطط المغرب بشأن الصحراء، انفجر غضب الجزائر التي سارعت إلى سحب سفيرها من باريس.

هذا النزاع يمتد إلى العام 1975 حين اقتسم المغرب وموريتانيا المستعمرة الإسبانية، ما أدى إلى تأسيس جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر التي تطالب باستقلال الصحراء.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار في 1991، لا يزال الاستفتاء على تقرير المصير معلقًا وسط تعقيدات سياسية ودبلوماسية إقليمية ودولية.