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أحداث الأسبوع في الشرق الأوسط..

باسل سيد
باسل سيد

وطن – في مشهد سياسي محوري، صفق النواب الأتراك بحرارة للرئيس محمود عباس تحت قبة البرلمان التركي بعد إعلانه نيته زيارة قطاع غزة المحاصر للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

تصريحه الجريء جعله حديث الساعة في الإعلام الدولي. وفي السياق ذاته، يُظهر زعيم حماس الجديد يحيى السنوار جرأة مماثلة برفضه الذهاب إلى مفاوضات السلام بعد تصعيد الاحتلال لجرائمه في غزة.

تزامنت هذه التطورات مع استعراض حزب الله لمدينة الأنفاق “عماد 4” في رسالة قوية للعدو الإسرائيلي، بينما تستعد المملكة العربية السعودية لتعزيز تسليحها بصفقة ضخمة مع واشنطن.

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