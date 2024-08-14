الموت في كل مكان.. 11 عاما على ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية..

وطن – في ذكرى مرور 11 عامًا على مجزرة رابعة، نتذكر واحدة من أكثر الفصول الدموية في تاريخ مصر الحديث، حيث أمر الجنرال عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي في ساحتي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وفقًا لتقارير حقوقية.

على الرغم من مرور السنوات، لا يزال الشعب المصري يتذكر تلك المأساة التي غيرت مسار البلاد، وتركت جرحًا غائرًا في قلوبهم.

اليوم، يعيش المصريون في ظل حكم السيسي، الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب وحكم البلاد بالحديد والنار، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.