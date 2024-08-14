الإعدام في السعودية.. قتل لأسباب لا تصدق وانتقادات دولية متزايدة

وطن – تشهد السعودية غضبًا واسعًا من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بسبب استمرار الإعدامات، والتي طالت مؤخرًا أحد المواطنين بزعم تعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية.

يأتي هذا في ظل تزايد القلق بشأن سجل المملكة الحقوقي، حيث نفذت السعودية أكثر من 1000 عملية إعدام منذ عام 2015، مما يثير انتقادات حادة تجاه الحكومة السعودية بقيادة محمد بن سلمان.

🔴 غضب عارم من #السعودية في ظل تفاقم وتيرة الإعدامات التي تنفذها السلطات ضد مواطنين ضمن سياسات قمعية استفحلت في السنوات الأخيرة بالمملكة 👇 pic.twitter.com/dhl1OwTtWI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 13, 2024