ألاعيب تجسسية مفضوحة.. خطوة يفعلها جيش الاحتلال قبل ارتكاب أي مجزرة في غزة

وطن – يكثف الاحتلال الإسرائيلي من استخدامه لوسائل تجسس خبيثة خلال حربه على غزة، حيث يسعى لجمع معلومات استخباراتية عن العائلات الفلسطينية ومواقعهم تحت غطاء تقديم مساعدات إنسانية.

يستغل جيش الاحتلال هذه المعلومات لتنفيذ عمليات اغتيال وقتل وإبادة جماعية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حذر المواطنين من هذه الوسائل المضللة، داعيًا لأخذ الحيطة والحذر.

⚠أساليب خبيثة يتبعها جيش الاحتلال قبل ارتكاب أي #مجزرة في قطاع #غزة للإيقاع بأكبر عدد من الشهداء والجرحى.. ما القصة؟👇 🤔 pic.twitter.com/A9bTowGowE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 13, 2024