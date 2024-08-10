20 شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب.. والإماراتية في الخدمة

وطن – ضاعفت احتمالات نشوب مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل من مخاوف شركات الطيران العالمية، ما دفع 20 شركة كبرى، من بينها “دلتا” الأمريكية و”لوفتهانزا” الألمانية، إلى إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

توقف الحركة الجوية في مطار بن غوريون جاء نتيجة تزايد التهديدات الإيرانية ودعوة الخارجية الإيرانية شركات الطيران لتجنب مجالها الجوي.

في هذا السياق، يجد أكثر من 150 ألف إسرائيلي أنفسهم عالقين في الخارج في مأزق غير مسبوق. لكن الإمارات تدخلت بسرعة لإنقاذ الموقف، حيث وضعت الخطوط الجوية الإماراتية طائراتها على ذمة العالقين الإسرائيليين، بما في ذلك طائرة “بوينغ 777-300ER” الأكبر لدى الشركة.