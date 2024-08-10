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وقف حرب غزة.. هل يكون ثمنًا لمنع رد إيران وحزب الله؟

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – في ظل ترقب عالمي للرد الإيراني وحزب الله على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية والقيادي العسكري فؤاد شكر، ظهرت تسريبات حول احتمالية وقف الحرب على غزة مقابل منع الرد من جانب إيران وحزب الله.

مسؤولون غربيون يعملون على إقناع أطراف إقليمية بمقترح يتضمن تسوية شاملة للصراع، بما في ذلك وقف لإطلاق النار، انسحاب إسرائيلي من القطاع، صفقة تبادل أسرى، وتوسيع إدخال المساعدات للقطاع خلال المرحلة الانتقالية للمفاوضات.

تتضمن التسوية تصورًا كاملاً لإعادة إعمار غزة مع تحديد مدة زمنية، وتروج لهذه التسوية بعيدًا عن الإعلام، ما يزيد من احتمالات قبولها من قبل طهران وحزب الله، خاصة في ظل تأخر الرد حتى الآن.

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